2022/10/22 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، السبت 10/22/2022،...

ظهرت المقالة حمد بن جاسم: سعر برميل النفط كان ينبغي أن يكون نحو 250 دولارا أولاً على المسلة.

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