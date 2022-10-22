2022/10/22 | 18:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يهنئ نظيره عبد اللطيف بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يهنئ نظيره عبد اللطيف بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).