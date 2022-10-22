وفد خليجي يصل الى البصرة

2022/10/22 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وفد خليجي جديد إلى محافظة البصرة قبل قليل .وذكر بيان لاتحاد الكرة وتلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “وفداً يضم الأمين العامّ للاتحادِ البحرينيّ لكُرةِ القدم راشد الزعبي وعُضو لجنة المُسابقاتِ في […]

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