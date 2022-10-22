2022/10/22 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي يستنكر تحالف الأنبار الموحد بأشد العبارات استغلال السلطة لتكميم الأفواه كما ويشجب أي تصرف ذي جنبة سياسية يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعميق التوترات وإثارة الفتنة في محافظة الأنبار .ويطالب التحالف الحكومة المركزية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الأنبار يصدر بياناً بشان الاعتداء على طبيب في مستشفى الفلوجة المركز الخبري الوطني.

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