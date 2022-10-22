2022/10/22 | 18:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد رياضي عربي يصل إلى البصرة لحضور قرعة "خليجي 25" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/22 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رياضي عربي يصل إلى البصرة لحضور قرعة "خليجي 25") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رياضي عربي يصل إلى البصرة لحضور قرعة "خليجي 25") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).