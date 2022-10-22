أمانة بغداد: دراسة لإعادة النظر برسوم ضرائب بيع وشراء الأراضي

2022/10/22 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت أمانة بغداد، السبت، أنها ستعد دراسة بعملية دفع رسوم الضرائب الخاصة ببيع وشراء الأراضي.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أمانة بغداد ستعمل خلال المرحلة القادمة على إعادة دراسة عملية دفع الرسوم والضرائب بالنسبة للدور والأراضي عند البيع".

وأضاف، أن "أغلب المواطنين قدموا شكاوى شفوية وعبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بعدم وجود عدالة في موضوع جباية الرسوم الخاصة بالضرائب لقطع الأراضي من 200 متر فأعلى".

وأضاف، أن "هذه الضرائب لا تتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يمر به البلد"، مبينا أن "الأمانة سوف تشكل لجنة مختصة بهذا الأمر لإعادة دراسة الضرائب الحالية".

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