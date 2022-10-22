ارتفاع قائمة مرشحي الوزارات الأمنية إلى 9 اسماء

2022/10/22 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدرنيابي، اليوم السبت، بأن قائمة مرشحي الوزارات الأمنية ارتفعت إلى 9 أسماء بينهم اثنين من المدنيين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قائمة المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع والتي هي من استحقاق المكونين السني والشيعي ارتفعت إلى 9 حتى الان بينهم مدنيين اثنين".

واضاف، ان "مرشحي وزارة الدفاع 5 بينهم مدني والداخلية 4 بينهم مدني"، مؤكدا بأن "أغلب المرشحين هم ضباط سابقين".

واشار إلى أن "التوافق على طرح اسم موحد لكل وزارة صعب، والجهود تنصب حاليا لتقليص الاسماء المطروحة بعد توافق القوى المعنية والامر يحتاج الى يومين او اكثر، لكن في كل الاحوال سيبقى القرار للسوداني في الاختيار".

واكد المصدر أنه "وفق المعلومات فأن من بين الاسماء المرشحة لوزارة الدفاع نائب برلماني".

وتشير المعلومات الى وجود خلافات أوساط القوى الشيعية والسنية والكردية على الوزارات مازالت لم تحسم بعد.

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