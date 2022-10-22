بالصور.. تساقط الثلوج على سفوح جبال أربيل

2022/10/22 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على صور توضح تساقط الثلوج على سفوح جبال هلكورد وسكران في منطقة بالكايتي بقضاء جومان في أربيل.

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