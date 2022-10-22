2022/10/22 | 18:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IP9fnfqRVds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف العزم يستقبل السوداني لبحث آليات تشكيل حكومة قادرة وقوية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف العزم يستقبل السوداني لبحث آليات تشكيل حكومة قادرة وقوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).