بيان لتحالف الأنبار الموحّد يستنكر الاعتداء على أحد أطباء مستشفى الفلوجة العام

2022/10/22 | 18:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف الأنبار الموحّد، اليوم السبت، بياناً استنكر فيه الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الفلوجة العام.

وقال التحالف في بيان، أنه “يستنكر بأشد العبارات استغلال السلطة لتكميم الأفواه، كما ويشجب أي تصرف ذي جنبة سياسية يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعميق التوترات وإثارة الفتنة في محافظة الأنبار”.

وطالب التحالف الحكومة المركزية بـ”تدخل فوريٍّ وعاجل لكشف ملابسات الأعتداء على أحد الأطباء الاختصاص في مستشفى الفلوجة العام، ومن ثم تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق شباب ووجهاء ورموز عشيرة الجميلة في مدينة الكرمة إلى جانب الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة”.

وناشد التحالف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ”التدخل العاجل ومتابعة التطورات المقلقة في الكرمة والأنبار عموماً حفاظاً على السلم المجتمعي”.

ودعا التحالف عشائر الأنبار إلى “عدم الإنجرار وراء بعض الأطراف السياسية التي تستغل نفوذها في المحافظة”، ويؤكد أنّ “جميع عشائر الأنبار أخوة وأبناء عمومة محفوظين المقام ولا يمكن المساس بأي عشيرة أو رمز من رموز الأنبار”.

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