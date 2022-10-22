الهيئة الوطنية للإستثمار تنفي استقالة سها النجار “مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق”

2022/10/22 | 18:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، استقالة رئيسها سها النجار، وسفرها إلى خارج العراق.

وقالت الهيئة في بيان، “ننفي الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإعلامية عن تقديم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق”.

وأضافت، نود “التأكيد أن النجار مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق وأن هذه الانباء عارية عن الصحة” وأكدت “على وسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية في نقلها للمعلومات وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر الخبر”.

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