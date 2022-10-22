بعد إسرائيل.. عون يعرض على الأسد ترسيم الحدود البحرية

2022/10/22 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر رسمي أن الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى إتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد وعرض معه العلاقات بين البلدين ورغبة لبنان ببدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية شمال لبنان، وذلك استكمالا لترسيمها جنوبا".

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