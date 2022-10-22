نقوش أشورية مذهلة اكتُشفت في العراق.. خلال ترميم موقع أثري دمّرته داعش

2022/10/22 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ترميم موقع أثري دمرته داعش في العراق، عثر علماء آثار في شمال العراق على بعض المنحوتات الصخرية الآشورية المذهلة، التي يعود تاريخها إلى حوالي 2700 عام.

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