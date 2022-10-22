عضو تحالف الفتح يكشف عودة بيع الوزارات وشرائها والتنافس يصل الى مبالغ هائلة

2022/10/22 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم السبت، عن عودة بيع الوزرات وشرائها إلى الواجهة السياسية، مشيراً إلى أن سعر وزارة الدفاع وصل إلى ٧٥ مليون دولار.

وقال الحياني، إن “هنالك مزادات وصراعات بدأت بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة”، لافتًا إلى أن “التنافس بينها يصل إلى مبالغ هائلة”.

ونقل الحياني عن مصادر مطلعة، أن “سعر وزارة الدفاع – وهي من حصة المكون السني – وصل إلى ٧٥ مليون دولار”.

وأوضح، أن “الوزرات يرتفع سعرها حسب أهميتها”، منوها إلى أن “هناك وزارة تم بيعها لأكثر من شخص”.

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