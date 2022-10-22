النزاهة النيابية تطالب القضاء منع سفر المسؤولين المشتبه بفسادهم

2022/10/22 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سروه عبدالواحد، السوم السبت، رئيس محلس القضاء بمنع سفر المسؤولين في الحكومة العراقية المشتبه بهم ".

وقالت عبد الواحد في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي، " يومياً نسمع أخبارا عن استقالات وسفر مسؤولين عليهم شبهات فساد في الحكومة المنتهية ولايتها".

واضافت " لذلك نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنعهم من السفر، لأننا نثق بعدالة قضائنا".

واكدت " لا يمكن السماح للمتورطين بهدر أموال الشعب أن ينعموا بها خارج العراق مع عوائلهم، في وقت يقاسي المواطن شظفَ العيش".

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