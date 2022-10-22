مختص يكشف سبب ارتفاع أسعار المجمعات السكنية: أموالها تقسم لـ3 جهات

2022/10/22 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اوضح الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم السبت، اسباب ارتفاع الاسعار بشكل خيالي في المجمعات السكنية، مبينا ان ارباح المستثمر تصل الى 30%.وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك ارتفاعا كبيرا في أسعار الوحدات السكنية في بغداد وهذا الارتفاع لا يتناسب مع هذه الوحدات مهما كانت مواصفاتها".واضاف، ان "المستثمر الذي يتولى مهمة انجاز مشروع سكني يحصل 30% من الأرباح بينما تذهب 70% كجباية لبعض الدوائر والبعض الآخر يذهب الى الجهة التي منحت المشروع للمستثمر"، مشيرا الى ان "الأرض تمنح مجاناً للشركات التي تنفذ المشاريع السكنية ومع ذلك لم يساهم في خفض الأسعار".ولفت الى ان "مساحات الوحدات السكنية خصوصاً الشقق لن تكون المساحة مطابقة لما يتم الإعلان عنها لأنه يتم توزيع حساب الممرات والسلالم وجميع الساحات الفارغة في الطابق الواحد على عدد الشقق لذلك فإن المواطن يفاجئ بهذا الأمر".

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