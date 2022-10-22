2022/10/22 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، بيانا بشأن عودة عوائل مخيم الهول.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرابة الالف عائلة عادت من مخيم الهول السوري الى العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة قرابة ألف عائلة من مخيم الهول السوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة قرابة ألف عائلة من مخيم الهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).