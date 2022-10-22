2022/10/22 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الصيني لم يلتفت إلى سلفه عندما كان يتحدث إليه أثناء اصطحابه إلى الخارج

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