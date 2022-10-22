تحالف الأنبار الموحد يرفض استغلال السلطة لتكميم الأفواه في المحافظة

2022/10/22 | 19:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رفض تحالف الأنبار الموحد، السبت 10/22/2022، استغلال السلطة لتكميم الأفواه في...

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