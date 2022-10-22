2022/10/22 | 19:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تبخر 2,5 مليار دولار من أموال الشعب في عملية اختلاس تاريخية،...

ظهرت المقالة بعد اختلاس المليارات..



السلطات عاجزة عن كشف الحقائق واعتقال المتورطين بالسرعة المطلوبة أولاً على المسلة.

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