مانشستر سيتي يضيق الخناق على صدارة البريميرليج بثلاثية في شباك برايتون

2022/10/22 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضيق مانشستر سيتي الخناق على المتصدر آرسنال، بتغلبه على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدف مساء اليوم السبت.وتواجه الفريقان على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية السيتي إيرلنج هالاند في الدقيقين 22 و43 وكيفين دي بروين 75، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لياندرو تروسارد في الدقيقة […]

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