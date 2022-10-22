2022/10/22 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام رسمية صينية،اليوم السبت، تفاصيل ما حدث للرئيس الصيني السابق هو جينتاو، الذي تم إخراجه بشكل غير متوقع من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي، قائلة إنه “لم يكن بخير”.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تكشف سبب سحب الرئيس السابق امام الكاميرات المركز الخبري الوطني.

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