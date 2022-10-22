سكرتير القائد العام يحدد الفئات المشمولة بالترقية

2022/10/22 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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حدد السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، محمد البياتي، اليوم السبت، الفئات المشمولة بالترقية.

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