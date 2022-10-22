موسكو وأنقرة تعملان على إقامة مركز للغاز في تركيا

2022/10/22 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مصدر في أنقرة لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت، أن العمل بين تركيا وروسيا على إنشاء مركز للغاز جار، ويجري تقييم القضايا المتعلقة بالتصميم والبناء والتسويق.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا يمكن أن تحول نقل الغاز من السيلين الشماليين إلى منطقة البحر الأسود وتركيا.



وناقش الزعيم الروسي هذه الفكرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأوعزا بالعمل على هذه المسألة بالتفصيل وبسرعة.

وقال المصدر لـ"نوفوستي": "العمل جار، ويتطلب تقييمات تتعلق بالتصميم والبناء والتسويق.



وتقوم الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيسين، والعملية تبقى تحت إشراف قائدي البلدين".

وذكر المصدر أن الموقع الدقيق لمركز الغاز المرتقب لم يتم تحديده بعد، لكن من المرجح - حال توافق الطرفين - أن تكون منطقة تراقيا (الجزء الأوروبي من تركيا) "مكانا مناسبا"، حسبما سبق أن أشار إلى ذلك أردوغان.

ووفقا للمصدر، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن تكلفة المركز المقترح، إذ سيصبح الأمر معروفا بعد اتضاح كل تفاصيل المشروع.

وردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات غربية، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة، على تركيا بسبب المشروع، شدد المصدر على أن مركز الغاز في تركيا مطلوب قبل كل شيء لضمان أمن الطاقة في أوروبا، و"من الضروري أن ندرك أنه لن يكون هناك خاسرون في هذا المشروع".

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