إعفاء وتدوير.. الصحة تجري تغييرات إدارية في مفاصلها (وثيقة)

2022/10/22 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجرت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدة تغييرات إدارية في مفاصلها.وحصلت “تقدم” ، على وثيقة صادرة عن الوزارة جاء فيها ما ورد في ادناه:

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