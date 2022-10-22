ارتفاع معدلات الرطوبة وضباب خلال هذه الأيام في العراق - عاجل

2022/10/22 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، استمرار الرياح وارتفاع معدلات الرطوبة في جنوب البلاد الى الاربعاء المقبل، لافتا الى تردي الرؤية فجر الاحد في البصرة بسبب الضباب.وقال عطية في تدوينة له في فيسبوك وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "الرياح الجنوبية الشرقية في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب ستستمر مصحوبة بارتفاع معدلات الرطوبة السطحية لغاية نهار ومساء يوم الاربعاء القادم كتوقع اولي قابل للتغيير، وتتحول مؤقتا خلال نهاية الاسبوع شمالية غربية خفيفة وتقل الرطوبة".واضاف انها "تعود يوم الاحد من الاسبوع المقبل جنوبية شرقية"، متوقعا "تردي الرؤية الافقية فجر غد الاحد في اغلب مناطق مدينة البصرة ومناطق ايران الحدودية بسبب الضباب ويزول بعد شروق الشمس".

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