سرايا السلام تنفذ عملية امنية جنوب غرب سامراء

2022/10/22 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت قوات سرايا السلام، اليوم السبت، عملية امنية جنوب غرب سامراء.

وذكرت مديرية اعلام السرايا في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوات سرايا السلام تواصل عملياتها وجولاتها الامنية في قاطع عمليات سامراء لتأمين المدينة واهلها، حيث نفذ اللواء ٣١٣ لسرايا السلام، عملية امنية واسعة النطاق في مناطق عرب السبعة، والرفيعات، وخزرج، الواقعة في جنوب غرب سامراء، خارج قاطع المسؤولية".

وبينت أنه "بتوجيه مباشر من قيادة القاطع، وبإشراف آمر اللواء، ابو مقتدى العتابي، شرعت قطعات الفوجين الثالث والرابع بالاضافة الى فوج الطوارئ للواء ٣١٣ بعملية مسح وتفتيش المناطق المذكورة، تعزيزاً لامنها وامن قاطع العمليات بالكامل".

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