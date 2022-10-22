مواطنو قضاء سوق الشيوخ يحتجّون على سوء الخدمات ويلوّحون باللجوء للإعتصام

2022/10/22 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من مواطني قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، وسط القضاء احتجاجاً على سوء الخدمات، وفيما هددوا باللجوء إلى الاعتصام، أعلنوا قائمة مطالبهم من الحكومتين المحلية والاتحادية وأهمها بناء مستشفى وجامعة.

وقال المتظاهرون، إن ” قضاء سوق الشيوخ يعد أقدم قضاء في محافظة ذي قار، لكنه يعاني الامرّين بسبب الإهمال والتقصير الواضح للحكومة المحلية والمركزية، مما جعل هذه المدينة تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية الواجب توفرها للمواطنين والتي نص عليها الدستور العراقي، ولذلك سيكون هناك اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبنا”.

وتابع المتظاهرون، ان” مطالبنا من الحكومة المركزية، بناء مستشفى سوق الشيوخ العام الجديد سعة 200 سرير، وجامعة سوق الشيوخ، وشراء آليات جديدة للدوائر الخدمية منها البلدية والماء والمجاري، واحالة مشروع مجاري سوق الشيوخ الكبير أسوة بقضائي الشطرة والناصرية، فضلا عن بناء مدارس جديدة في القضاء على القرض الصيني”.

وأضاف المتظاهرين، أن “مطالبنا من الحكومة المحلية في المحافظة، بناء محطات ماء جديدة في القضاء، وتجهيز تربية سوق الشيوخ بورشة هندسية من أجل صيانة المقاعد الدراسية وبناء قاعات حديثة للتعليم، والاسراع بإحالة مشاريع سوق الشيوخ على خطة 2022 ومن ضمنها مشروع (حي العسكري الأول)،و(مربع المدينة)، و (حي الشهداء), و(كورنيش سوق الشيوخ )، وتشكيل لجنة من نقابة المهندسين لمتابعة المشاريع في القضاء، اضافة لصيانة شبكات الكهرباء ونصب محولات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في القضاء”.

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