(بالصور).. المان سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويتغلب على برايتون

2022/10/22 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعاد مانشستر سيتي، نغمة الانتصارات بالتغلب على برايتون بنتيجة (3-1)، على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي إيرلنج هالاند (22- 43) وكيفين دي بروين (75)، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لياندرو تروسارد (53).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح برايتون، بخطأ في التمرير من إديرسون، ليفتك الكرة ويلبيك لكنها سددها بعيدا عن المرمى.

وأرسل إديرسون كرة بينية، لينفرد إيرلنج هالاند بالحارس سانشيز وينجح في مراوغته، قبل أن يسدد بسهولة في الشباك.

ومهد جريليش الكرة إلى دي بروين بجواره في منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي كرة قوية أبعدها دانك إلى ركلة ركنية.



وعاد برايتون لتشكيل الخطورة من جديد، بعدما ارتقى ويلبيك لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وتحصل السيتي على ركلة جزاء، بعدما تعرض برناردو للإعاقة من قبل دانك، احتاج الحكم إلى العودة لتقنية الفار لاحتسابها.



ونفذ إيرلنج هالاند الركلة بنجاح، بتسديدة قوية على يمين الحارس سانشيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني مرر دي بروين كرة لمحرز داخل المنطقة لينفرد بسانشيز، ويسدد كرة أرضية تألق الحارس في التصدي لها.



وارتقى لابورت لعرضية من مخالفة نفذها دي بروين مسددا رأسية ذهبت إلى جوار القائم، ثم سدد ماك أليستر أعلى العارضة.

وكاد لابورت أن يسجل الهدف الثالث للسيتي، حين ارتقي لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية مميزة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وانطلق تروسارد بسرعة كبيرة من الجانب الأيسر، حتى وصل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية، تألق إديرسون في إبعادها إلى ركنية.

وأطلق دي بروين رصاصة الرحمة على برايتون، بتسجيل الهدف الثالث، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز السيتي (3-1).

وأتى العقاب من برايتون بتقليص الفارق، بتسديدة قوية من البلجيكي لياندرو تروسارد من على حدود المنطقة سكنت الشباك.

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