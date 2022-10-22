إيرلينغ هالاند يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. ومغرّدون يصفونه بـ

2022/10/22 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلّب نادي مانشستر سيتي على برايتون بثلاثة أهداف لواحد، في مباراتهما في استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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