إضرابات في إيران مع دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس

2022/10/22 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ تجار وعمال في عدة مدن إيرانية إضرابا، السبت، في إطار الاحتجاجات التي اندلعت قبل أكثر من شهر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها، حسبما أفادت منظمات غير حكومية.

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