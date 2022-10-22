2022/10/22 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسيقية تشرين تطالب بحصر السلاح وتحرير الدولة من قيود الفساد الخلافات تضغط على المكلّف والأمن يتأهّب لتأمين جلسة تمرير الفريق الوزاري بغداد- قصي منذر باشرت القوات الامنية، استعداداتها لتأمين جلسة منح الثقة لكابينة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني ،الذي يواصل تحركاته على القوى لحسم ملف الاستيزار بعد خلاف على بعض الحقائب تسبب بارجاء التئام البرلمان […]

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