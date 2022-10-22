2022/10/22 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يتحرّك قضائياً عقب الرد على إتهامات تهريب المبالغ ومالية البرلمان: إجراءات ملاحقة المتورّطين بإختلاس تأمينات الضرائب لا تلبّي الطموح بغداد – ابتهال العربي وصفت اللجنة المالية النيابية، اجراءات ملاحقة المتورطين باختلاس مبالغ تأمينات الضرائب بالضعيفة ولا تلبي الطموح ، فيما جددت سلطة الطيران المدني نفيها ،أن تكون الأموال المسروقة من الهيئة العامة للضرائب البالغة […]

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