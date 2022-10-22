2022/10/22 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع يصادق على منح قدم للضباط والموظفين ورتبة للمراتب بغداد – الزمان صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، على منح القدم للضباط والموظفين ورتبة اعلى للمراتب.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (يارالله، صادق على منح جميع الضباط من منتسبي الوزارة والموظفين قدماً ستة أشهر، وترقية جميع المراتب […]

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