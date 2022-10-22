بحوزتهم 3 كيلو كريستال.. اعتقال متاجرين بالمخدرات في الديوانية

2022/10/22 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، عبطان الشبلي، السبت، اعتقال 3 متاجرين بالمخدرات في المحافظة، فيما أشار إلى ضبط 3 كيلو "كريستال" بحوزتهم.

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