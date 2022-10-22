احصائية بعدد العوائل العائدة من مخيم الهول السوري

2022/10/22 | 21:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم حصول إي خرق في المناطق التي عادت إليها العوائل القادمة.

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