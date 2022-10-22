الحكومة العراقية: عودة الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة 100%



الحكومة العراقية: عودة الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة 100%
2022/10/22 | 21:07 - المصدر: آي كيو نيوز
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