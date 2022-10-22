2022/10/22 | 21:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية: عودة الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة 100% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/22 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية: عودة الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية: عودة الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).