جونسون يعود لسباق منصب رئيس الوزراء ويحظى بتأييد البرلمان

2022/10/22 | 21:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ، السبت 10/22/2022، إن جونسون لديه...

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