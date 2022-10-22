نائب يكشف عن جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

2022/10/22 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، أن الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني ستمرر خلال الأسبوع الجاري، فيما أشار إلى أن آلية تمرير التشكيلة الحكومية سيكون عبر النصف زائد واحد.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “سيتم التصويت على الحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع في حال تم الاتفاق على الكابينة الوزارية كاملة”، مؤكد أن “الرئيس المكلف يريد الوصول إلى كابينة وزارية تلبي حاجة المواطن وتكون على قدر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “لا يوجد خلاف على الحقائب الوزارية وسيحسم الامر في اليومين القادمين من الأسبوع الجاري”.

وتابع، أن “المكون الشيعي سيحصل على 12 وزارة، والمكون السني سيحصل على 6 وزرات، وسيحصل المكون الكردي على أربع وزرات”، مضيفا أن “رئيس الوزراء المكلف رفض العديد من الأسماء التي طرحتها بعض الكتل السياسية”.

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