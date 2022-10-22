الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم بالقتل في بغداد

2022/10/22 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت قيادة الشرطة الاتحادية ، اليوم السبت،القبض على متهم بالقتل في محافظة بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي “تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية وضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية ببغداد من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل شخص بسلاح ناري أدى إلى اصابته باطلاقات في منطقة الصدر إثر خلاف عشائري”.

واضاف البيان “نفذت القوة المكلفة بالواجب بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وبدلالة المشتكين عملية أمنية داهمت خلالها دار القاتل والقاء القبض عليه وتسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه “.

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