الأمانة العامة: قرار عودة الدوام بنسبة 100% يشمل جميع الدوائر ولا استثناءات

2022/10/22 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، أن قرار الدوام الرسمي بنسبة 100% يشمل جميع المؤسسات الحكومية، وفيما نفت وجود استثناءات لبعض الدوائر، شددت على وجوب إبراز الموظفين ومراجعي الدوائر بطاقة اللقاح أو فحص PCR.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن "الإعمام الأخير الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حدد نسبة الدوام الرسمي لجميع الموظفين في المؤسسات الرسمية والوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات بنسبة 100% دون استثناء".

وأضاف، أن "القرار يشمل جميع المؤسسات الرسمية، لافتا الى انه" تم توجيه المؤسسات الحكومية بضرورة أخذ لقاحات (كوفيد – 19) لكافة الموظفين وفي حال رفض أي موظف أخذ اللقاح، يجب جلب شهادة فحص (PCR) وصلاحيتها أسبوع فقط وصادرة عن المؤسسة الصحية الرسمية وفي حال تعذر على الموظف اخذ اللقاح لعوارض صحية فعليه جلب تقرير طبي بهذا الخصوص من مؤسسة صحية لكنه ملزم كذلك بتقديم فحص PCR أسبوعي".

وبشأن مراجعة المواطنين دوائر الدولة، أكد مجيد وجوب "حملهم بطاقة التلقيح او فحص (PCR) لا تتجاوز صلاحيته الأسبوع الواحد "، موضحا أن" التعليمات ملزمة لجميع المؤسسات الرسمية والمواطنين والإعمام حمل المؤسسات الرسمية مسؤولية مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الصدد".

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