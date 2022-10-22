حين يكون الحظ السيء صناعة عراقية

2022/10/22 | 21:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف خسر الشعب العراقي أوهامه في التغيير من خلال الخلاص من الجزء الأكثر فسادا من الطبقة السياسية، حين قرر السيد مقتدى الصدر إعادة الدولة بكل ممتلكاتها إلى أولئك الفاسدين،...أكمل القراءة ←

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