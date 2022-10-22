في العراق فقط الاحزاب الفاشلة تشكل الحكومة

2022/10/22 | 21:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم بعد الجمود السياسي الطويل الذي أعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين اول/ أكتوبر 2021 ، نتيجة الخلاف الكبير بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي ، تم انتخاب عبد اللطيف...أكمل القراءة ←

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