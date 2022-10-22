2022/10/22 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت ادارة نادي اربيل يوم السبت، عن تعاقدها مع مدرب جديد لقيادة فريقها الكروي للموسم الحالي.وقال عضو المكتب الإعلامي هيمن هوايري في تصريح صحافي: ان “ادارة اربيل اتفقت مع المدرب غازي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غازي فهد مدرباً لكرة أربيل بدلاً عن محروس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غازي فهد مدرباً لكرة أربيل بدلاً عن محروس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غازي فهد مدرباً لكرة أربيل بدلاً عن محروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).