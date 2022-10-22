توب 5: موقف مفاجىء لرئيس الصين السابق بحضور

2022/10/22 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد منظمة الصحة العالمية على ادعاءات فساد مديرة مكتبها في سوريا، وهجوم حوثي على سفينة نفطية في ميناء الضبة، ولحظة انتزاع رئيس الصين السابق خارج مؤتمر الحزب الحاكم بحضور "جين بينغ"، مرورًا بتحول خيرسون إلى "مدينة أشباح" قبيل هجوم أوكراني وشيك، وصولا إلى السباق على رئاسة وزراء بريطانية بعد استقالة تراس...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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