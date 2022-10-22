سقوط 4 قذائف هاون شمال شرق بعقوبة

2022/10/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى افاد مصدر امني، اليوم السبت، بسقوط 4 قذائف هاون شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اربع قذائف هاون سقطت بمحيط قرية زراعية قرب ناحية العبارة ١٥كم شمال شرق بعقوبة".واضاف ان "الحصيلة الاولية تشير الى اصابة احد المدنيين بجروح نقل على اثرها الى المستشفى".

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