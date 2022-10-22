الثلاثاء المقبل.. العراق يشهد آخر كسوف للشمس ولن يتكرر لغاية 2027

2022/10/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يشهد العراق يوم الثلاثاء المقبل ظاهرة كسوف الشمس والتي ستستمر لمدة ساعتين، وهو اخر كسوف سيشهده العراق لخمس سنوات مقبلة.

واوضحت صفحة تلسكوب العراق، في منشور اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "كسوفا جزئيا للشمس في العراق سيحدث يوم الثلاثاء المصادف 25 من الشهر الجاري"، فيما بينت انه "آخر كسوف سيشهده العراق لغاية عام 2027".

وبينت ان "اوقات الكسوف متفاوته بين منطقة واخرى، حيث في بغداد سيبدأ الكسوف الساعة 1:18 ظهرا، وذروة الكسوف اقصى حجب للشمس سيكون في الساعة 2:30 ظهرا، فيما سينتهي الكسوف في الساعة 3:42 عصراً".

واشارت الى ان "مدة الكسوف ساعتان و 24 دقيقة ويحجب 45% من الشمس عند الذروة، علماً ان الكسوف سيكون مشاهدا من اوربا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغرب اسيا واقصى حجب للشمس سيحدث في سيبيريا / روسيا".

وبينت ان "الكسوف يحدث عندما يمر القمر امام قرص الشمس فيحجب جزءا منه فيسمى جزئي، واذا حجب كامل قرص الشمس يسمى الكسوف كلي".

ونوه القائمون على الصفحة بعدم النظر للكسوف بالعين المجردة اطلاقا خصوصا بالتلسكوب، ونصحوا باستخدام فلاتر شمسية خاصة لضمان سلامة الاعين.

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