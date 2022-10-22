سقوط قذيفتي هاون على قرية في ديالى

2022/10/22 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت بسقوط قذيفتي هاون على قرية في ناحية العبارة بمحافظة ديالى.

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