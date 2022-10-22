2022/10/22 | 22:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قرية بديالى للقصف بقذائف هاون وإصابة مدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/22 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض قرية بديالى للقصف بقذائف هاون وإصابة مدني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض قرية بديالى للقصف بقذائف هاون وإصابة مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).