2022/10/22 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تُشير توقعات الطقس، اليوم السبت، إلى أن بعض مناطق العراق ستشهد أمطارا مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيج طالعته إيرث نيوز، أن “الأسبوع الحالي سيشهد تجدد فرص الأمطار الايام القادمة وعلى فترات تتحسن نهاية الأسبوع وقد تشمل المناطق الوسطى بشكل خفيف”، مشيرا إلى أن […]

ظهرت المقالة طقس العراق خلال الأسبوع الحالي..



تجدد فرص الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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